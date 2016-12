Retrospectiva: Fatos que marcaram Caieiras e região em 2016

Janeiro

Balanço – 2016 começa com saldo conhecido no descaso e prejuízo aos contribuintes – Cidadãos que jogam lixo e descartam entulhos em qualquer lugar devem lembrar que o poder público não resolve problemas previsíveis

Polêmica – Prefeitura de Caieiras desafia Cetesb e inquérito civil em trâmite judicial – Área de preservação permanente que rendeu multas e prejuízos aos cofres públicos de Caieiras continua embargada e ainda poderá receber obras

Incoerência – Modalidade de multa aplicada em Caieiras engrossa a arrecadação – Instruções sobre valores éticos e isenção a questões pessoais devem ser prioridades antes da aplicação de penalidades

Apelo – Família desalojada está sem respaldo e precisa de ajuda – Sem recursos e dependendo de favores, moradores de bairro caieirense necessitam de ações emergenciais da prefeitura

Fevereiro

Reincidência – Descompromisso na entrega de uniformes alcança mais um ano – Alunos que dependem da prefeitura de Caieiras para ter acesso ao material e uniforme escolar terão de esperar outra vez

Despesa – Obras faraônicas tiram milhões dos cofres públicos de Caieiras – Dinheiro público foi destinado a obras que ainda não servem à população e chamam a atenção pelos altos valores

Carência – Sem merenda digna, moradores de Caieiras querem respostas rápidas – Desconhecendo os motivos da falta de refeição, compromisso do governo, pais discordam dos lanches distribuídos que não sustentam os alunos

Março

Relaxo – Dois casos graves de negligência da prefeitura colocam pessoas em risco – A época é de chuvas. Alguns locais já davam sinais de problemas e poderiam ter recebido atenção antes de chegar ao ponto em que estão

Calamidade – Destruição, mortes e prejuízos são saldos da chuva do final de semana – Da garoa à chuva torrencial, a região metropolitana sofreu com as enchentes. Bombeiros, defesa civil e voluntários se mobilizaram no auxílio

Alerta – Desmoronamento de aterro pode vitimar famílias, já em perigo – Continuam os desdobramentos causados pelas chuvas que caíram na região da cidade de Caieiras há duas semanas

Abril

Irregularidade – Área de preservação recebe terras irregularmente e prejudica cidadãos – A exemplo do procedimento em Laranjeiras, Cetesb advertiu prefeitura de Caieiras que continua autorizando descarte de terra em terreno

Meio ambiente – Eletrônicos jogados em ruas podem causar danos à saúde – Com a tecnologia cada vez mais avançada, equipamentos mais velhos são descartados irregularmente e prejudicam a vida

Saneamento – Obras da Sabesp incomodam cidadãos – Estações de tratamento de esgoto deverão ser entregues em 2017. Depois de cinco anos, os investimentos totais ultrapassaram os R$ 158 milhões

Reincidência – Cetesb confirma que área do Jardim Marcelino foi usada irregularmente – É a segunda vez que Caieiras passa por cima da lei e do

meio ambiente. Depois da área em Laranjeiras, outro bairro sofre pela desobediência

Maio

Perigo – Famílias caieirenses correm riscos de perder suas casas – Prefeitura não dá assistência para moradores que estão amedrontados com possíveis consequências da queda de muro

Regra – Desrespeito de pedestres pode causar acidentes e gerar multas – Crescem as ocorrências envolvendo pedestres que fazem a travessia de vias sem observar a vez do motorista ou a sinalização

Francisco Morato – Prefeitura faz jogo duro e rua permanece sem infraestrutura – Administração pública moratense teve novo recurso negado. Obras são necessárias para garantir o ir e vir da população

Junho

Relatório – TC mostra festival de irregularidades envolvendo ex-presidente da Câmara – Se arrastam os problemas apontados pelo Tribunal de Contas que alcançaram o vereador Paulão frente à Câmara Municipal de Caieiras

Intranquilidade – Desabamento sobre casas já estava previsto em laudo – Sem ter onde se abrigar, famílias temem perder suas casas e aguardam providências por parte da prefeitura de Caieiras

Julho

Reivindicação – Cidadão sofre para conseguir remédios em farmácias públicas – Pacientes estão com dificuldades em encontrar medicamentos e tratamento receitado por médico fica prejudicado

Apuração – TC aponta sobrepreço na compra de lâmpadas feita pela Câmara de Caieiras – Outro contrato analisado pelo Tribunal de Contas indica que o ex-presidente da Casa de Leis, Paulão do Sítio, pagou muito caro em compra de led

Descompromisso – Prefeitura não paga laboratório e pacientes perdem consultas – Com as dificuldades já conhecidas para conseguir marcar consultas, a falta dos exames colabora para o prejuízo à saúde

Agosto

Decisão – Convenções e partidos apresentam nomes de pré-candidatos e coligações – Com seis pré-concorrentes em Caieiras e quatro em Franco da Rocha, nomes são indicados para concorrer ao cargo de prefeito

Franco da Rocha – Prefeitura causou danos ao meio ambiente durante abertura de rua – Para construir via, municipalidade provocou danos à fauna e flora e assoreou um lago matando várias espécies de peixes. Intervenção gerou revolta

Protesto – Aplicação de multas gera outras reclamações contra a zona azul – Controle no tempo de tolerância e falta de agentes para vender o ticket lideram críticas contra o sistema de estacionamento rotativo em Caieiras

Setembro

Inércia – Caieiras acumula vários casos de obras inacabadas pelos bairros – Serviços realizados com verba de outras esferas estão paralisados e geram questionamentos. Valores também motivam indignação

Saúde pública – Abandono de animais preocupa e administração pública não se mexe – Frequência de cães e gatos deixados em ruas e avenidas de Caieiras aumentou. Questão requer atenção e empenho das autoridades

Malha viária – Tancredo Neves tornou-se um grande problema para Caieiras – Com urbanização e trânsito crescentes, SP-332 não atende a demanda do tráfego regional e condutores ficam enlouquecidos

Outubro

Descrédito – Fiscalização eletrônica parou de funcionar em Caieiras – Renovação de contrato com prestadora de serviços não foi feita, interrompendo aplicação de multas e promovendo abusos

Preocupação – Com receita em queda, finanças da prefeitura vão de mal a pior – Mesmo com alertas do Tribunal de Contas, administração caieirense continuou gastando. Situação reflete na população

Incoerência – Mesmo sem recursos, prefeitura faz festa com dinheiro público – Problemas financeiros não assustam o prefeito de Caieiras que renovou contrato de 3,7 milhões com empresa de eventos

Descaso – Sem local para ensaiar, Orquestra de Caieiras pede socorro para sobreviver – Com local onde ensaiava prestes a desabar, corporação musical tradicional precisa de amparo para continuar a se apresentar e participar de eventos

Novembro

Poder – Empresas suspeitas de fraudes são fornecedoras em Caieiras – Apontadas como contratos problemáticos pelo Tribunal de Contas, empresas continuam renovando com a prefeitura

Abandono – Cidadãos criticam abandono do Cristo. Área não oferece conforto e segurança – Reclamações foram disparadas contra o espaço que poderia ser melhor explorado e aproveitado como ponto turístico de Caieiras

Improbidade – Prefeito pode perder o cargo por improbidade administrativa – Inquéritos foram elementos para a constatação de irregularidades na prefeitura de Caieiras. Hamamoto pode ser punido

Reincidência – Prefeitura de Caieiras perde prazo de vigência e repasse da União foi extinto – Convênio foi cancelado e verba federal destinada à cobertura de arquibancada do campo de futebol do Centro Esportivo foi devolvida

Dezembro

Precaução – Justiça bloqueia bens do prefeito de Caieiras para garantir ressarcimento – Procurador municipal e o Instituto Nosso Rumo também

foram enquadrados na medida adotada pela juíza de Caieiras