Responsabilidade eleitoral

Um dos maiores desafios da administração pública, sem dúvida, é o sem número de assuntos submetidos a seus cuidados. Imagine por um instante acordar pela manhã, ter um problema na área da saúde para resolver, mas antes de chegar a seu escritório ou gabinete, já é interpelado, ou melhor atropelado, por questões de saneamento, distribuição, transporte, segurança etc… A diferença é que nossos representantes se dispuseram a assumir tais responsabilidade no momento no qual se disponibilizaram aos eleitores assumindo identidades filosóficas de partidos políticos, se é que podemos cogitar de ideologia partidária idônea, no cenário verificado na atualidade. Assim, o livro do professor, o estetoscópio do médico, a prancheta do engenheiro, o computador do tributarista, a arma do policial são detalhes, questões a serem observadas por nossos representantes.

Cada detalhe deveria ser cuidado com o nível de excelência que a própria Constituição Federal prescreve quando trata da administração pública. Poderíamos chegar ao absurdo de ver o professor ensinar mal por conta de uma informação equivocada, o médico examinar errado, o engenheiro se enganar no cálculo, o tributarista calcular a tabela errada, e por absurdo…um policial ferir um inocente por defeito em seu equipamento. A responsabilidade do administrador não tem limites. Em cada criança, em cada paciente, em cada rua, em cada esquina. Um historiador já disse que os políticos de hoje começam a mudar. É necessário que os eleitores também mudem.