O filme “Travessia” é o primeiro longa-metragem de João Gabriel, e traz uma conturbada relação entre pai e filho e as dificuldades de cada um deles em lidar com as perdas.

Roberto acabou de perder a esposa e está solitário e infeliz. Além disso, o relacionamento com seu único filho, Júlio, vai de mal a pior. Um dia, após se embebedar e fracassar ao tentar contratar uma prostituta, ele acaba atropelando um garoto. Desesperado, ele coloca o menino no carro e o leva ao hospital mais próximo. Apesar do socorro imediato, Roberto precisa prestar esclarecimentos na polícia e corre o risco de ser preso.

Paralelamente, Júlio está apaixonado por uma moça ingênua e a sustenta por meio do tráfico de drogas em festas badaladas que ocorrem na cidade.

Distanciados, ambos buscam novos caminhos, movidos por seus desejos. Mas será que estão preparados para esse reencontro?

Travessia

Direção: João Gabriel

Gênero: drama

Elenco: Chico Díaz, Camila Camargo, Caio Castro e outros.