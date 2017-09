O ano letivo da rede estadual começa em 2 de fevereiro com 75 escolas que estreiam no novo modelo de tempo integral, sendo 27 delas na capital e região metropolitana e destas, duas estão localizadas nas cidades de Caieiras e Francisco Morato. A modalidade de ensino é inovadora por oferecer aos professores gratificação de 75% sobre o salário-base por conta da dedicação exclusiva. Em 2015, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo também implantará esta metodologia para o Ciclo 1 (1º ao 5º ano), fazendo com que o programa que oferece disciplinas eletivas e formação de lideranças chegue a crianças de 7 a 11 anos.

Em Caieiras, o sistema será aplicado na Escola Walther Weiszflog, e em Francisco Morato, no colégio Celestina V. Lengenfelder. O anúncio foi feito pelo governador Geraldo Alckmin e pelo secretário da Educação, professor Herman Voorwald.

Para as crianças, são dez escolas que, pela primeira vez, vão conduzir a alfabetização com a oferta de atividades pedagógicas artísticas e lúdicas, além da apresentação aos conceitos do protagonismo juvenil. As demais atenderão alunos do ensino fundamental e médio com o foco nas disciplinas obrigatórias e atividades complementares, como orientação vocacional, desenvolvimento do projeto de vida, iniciação científica, música e teatro.

“Serão mais 75 escolas na capital, na região metropolitana e no interior com o novo modelo de tempo integral. Os alunos entram às 7h30, saem às 16h30 e têm três refeições. O professor também está em tempo integral, e com isso ele tem 75% a mais de gratificação. Então é bom para o professor, para o aluno e para a educação”, disse Alckmin.