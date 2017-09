Um recém-nascido foi encontrado pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira, 27, após a mãe dar a luz e abandoná-lo em uma mata no Jardim Alegria, em Francisco Morato.

De acordo com a PM, por volta das 19 horas de terça-feira, 26, a corporação foi acionada para atender a ocorrência de aborto. A mulher que deu entrada na UPA, em Franco da Rocha, após abandonar a criança, foi transferida para a maternidade de Caieiras, mas devido os procedimentos médicos não foi interrogá-la sobre o paradeiro do bebê.

Segundo a polícia, para os médicos ela negava a existência da criança, mas com a ficha dela foi possível encontrar o endereço de sua casa no Jardim Alegria e os PMs foram até o local para ver se encontravam o recém-nascido. Porém, nenhum familiar foi encontrado.

Com a autorização do comando da PM, os policiais passaram a vasculhar nas proximidades da casa da mãe e após 1h30 de buscas na mata e terrenos, nada foi encontrado. Antes de saírem do local, os PMs orientaram os vizinhos a acioná-los ao sinal de qualquer suspeita, pois provavelmente a criança estava nas imediações.

Por volta das 7 horas de quarta-feira, 27, a população efetuou novas buscas e assim encontraram o bebê, com vida, em uma caixa ao lado de uma casinha de cachorro, no terreno de uma residência. A proprietária do imóvel, ao identificar a criança, ligou para a polícia que esteve no local e socorreu a criança ao Hospital Lacaz, onde ela foi medicada, alimentada e se encontra internada em bom estado de saúde.

A mãe que estava internada no hospital de Caieiras deve ser presa.

A ocorrência foi apresentada na DDM, Delegacia da Mulher, de Francisco Morato. Participaram da ação os policiais Panzani e Melim.