Receita Federal começa receber declaração do IR a partir do dia 2

O programa de geração da declaração do Imposto de Renda 2017, referente ao ano-base 2016, já poderá ser baixado pela internet. O envio, porém, só será liberado a partir das 8 horas do dia 2 de março pela Receita Federal, e o prazo para enviar as declarações vai até as 23h59min, no horário de Brasília, do dia 28 de abril.

Entre as inovações está a atualização automática do programa gerador de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física. Agora, é possível atualizar a versão do aplicativo sem ter de baixar o programa. A atualização poderá ser feita automaticamente ao abrir o PGD IRPF 2017 ou pelo declarante.

A Receita Federal passará a pedir e-mail e número de celular dos contribuintes na declaração de Imposto de Renda deste ano. Mas o preenchimento dessas informações não será obrigatório, e a Receita garante que os dados serão coletados somente para ampliar o cadastro.

Mas na declaração deste ano, dependentes com 12 anos ou mais devem ter o CPF informado. Em 2016, a idade para obrigatoriedade de apresentação do CPF era 14 anos.

É obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis maiores que R$ 28.559,70 no ano passado, uma correção de 1,5% na faixa de renda dos contribuintes. Em 2016, teve de enviar a declaração quem havia recebido ao menos R$ 28.123,91.

Período de entrega

– A Declaração de Ajuste Anual deve ser apresentada no período de 2 de março a 28 de abril de 2017.

– O programa gerador da declaração – PGD IRPF/2017 – estará disponível para download na página da Receita Federal na Internet a partir das 9h desta quinta-feira.

– A recepção das declarações terá início às 8h do dia 2 de março e término às 23h59min do dia 28 de abril.