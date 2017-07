A Receita Federal divulgou um alerta à população sobre o crescente número de vítimas do chamado “golpe do amor”, em que mulheres são induzidas a fazer depósitos em troca de bens e benefícios supostamente retidos no aeroporto.

Segundo o auditor-fiscal da Receita Federal, Ricardo Luís de Mattos, que trabalha na alfândega do Aeroporto Internacional de Guarulhos, são recebidas quatro ligações por dia a respeito do golpe do amor ou do Don Juan.

Ele explica que as vítimas são atraídas por conversas em sites de relacionamentos e depois de alguns meses os golpistas, que se identificam como estrangeiros, pedem depósito financeiro para retirar da alfândega algum presente enviado à mulher. Algumas vítimas procuram a Receita por desconfiança ou até mesmo só depois de realizar o depósito para o golpista.

O órgão ressalta que não exige qualquer pagamento em espécie ou por meio de depósito em conta-corrente e que todos os tributos aduaneiros administrados pelo órgão são recolhidos por meio Documento de Arrecadação de Receitas Federais, Darf.