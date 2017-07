O reajuste das alíquotas do PIS, Programa de Integração Social, e da Cofins, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, sobre a gasolina, o diesel e o etanol, anunciado pelo governo em 20 de julho está mantido e deixou os brasileiros indignados.

Contrariados ou não com a medida adotada pela União, no dia seguinte os proprietários de postos de combustíveis repassaram o aumento ao consumidor. A diferença no preço pode ser vista também em estabelecimentos de Caieiras e região.

Em meio a muitos reclamos, na terça-feira, 25, o juiz Renato Borelli, da 20ª Vara Federal de Brasília, entendeu que o reajuste é inconstitucional, por ter sido feito por decreto, e não por projeto de lei e suspendeu a medida.

O consumidor que esperava abastecer o veículo com um valor mais baixo após a decisão do juiz federal foi surpreendido já que até a quarta-feira, 26, o valor do litro ainda era o mesmo praticado após o aumento. “Quando anunciaram o reajuste mais que rápido repassaram ao consumidor. Mas não agiram da mesma forma quando foi divulgada a suspensão”, disse João Paulo Almeida.

Uma explicação para não baixar o valor foi dado por José Alberto Paiva Gouveia, presidente do Sincopetro, ao SPTV, da Rede Globo, na noite de terça-feira, 25. Segundo ele, os postos só reduziriam o preço se a Petrobras fizesse isso.

Alegou ainda que o combustível vendido hoje foi comprado por preço maior e tem de ser vendido com imposto maior também.

Cabe ao consumidor buscar alternativas para pagar mais barato pelo combustível já que é possível notar diferença de preços nos estabelecimentos dentro e fora dos municípios da região.