A partir da zero hora do sábado, 1º, entra em vigor o reajuste contratual anual das tarifas de pedágio das rodovias estaduais paulistas. Na maioria das praças o aumento será de até R$ 0,20. Os índices autorizados são os menores em 11 anos, em 12 concessionárias será aplicado o IGP-M acumulado nos últimos doze meses: 1,57%. Nas demais, oito concessionárias, o índice contratual é o IPC-A, que registrou 3,59% no período.

Na região, os reajustes serão aplicados na Rodovia Anhanguera e Bandeirantes com o valor do pedágio passando de R$ 8,80 para R$ 8,90. Já no Rodoanel Mario Covas, trecho Oeste, a tarifa passará dos R$ 1,90 para R$ 2,00.

O reajuste e a tabela completa com as novas tarifas foram publicados no Diário Oficial do Estado do último sábado.

Desde 1998, início do Programa de Concessões em São Paulo, o reajuste é aplicado todo dia 1º de julho, data estipulada nos contratos das atuais 20 concessionárias de rodovias paulistas.