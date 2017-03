Um homem que estava desaparecido na Indonésia foi encontrado sem vida dentro do estômago de uma cobra píton com sete metros de comprimento. As informações são do Daily Mail.

O paradeiro de Akbar Salubiro, de 25 anos, era desconhecido desde a noite do último domingo. Naquele dia, ele havia partido para uma colheita na vila de Sulawesi e nunca mais retornou.

Amigos e familiares do rapaz começaram a procurar por ele quando encontraram, nos arredores de onde Akbar morava, uma cobra gigante. A suspeita era a de que o animal teria engolido o jovem.

Com ajuda de uma faca, locais abriram o estômago do animal e encontraram, então, o corpo do indonésio.

“Quando a cobra foi encontrada, os sapatos que Akbar usava estavam visíveis dentro do animal”, contou o secretário da vila, Salubiro Junaidi.

É provável que o animal tenha sufocado a vítima antes de engoli-la inteira.