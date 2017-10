Três radares fixos e duas lombadas eletrônicas estão sendo instalados na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, no trecho entre as cidades de Caieiras e Franco da Rocha. Os equipamentos devem entrar em operação até o fim de setembro, segundo informações do DER, Departamento de Estradas de Rodagem.

A presença dos radares já deixou os motoristas da região em alerta e em rede social as postagens chamam a atenção para a questão. Enquanto se mostram favoráveis, outros criticam a instalação e os locais escolhidos para a fiscalização eletrônica.

De acordo com o DER, os redutores de velocidade foram instalados com o objetivo de reduzir os acidentes e mortes nas rodovias estaduais. A medida tem sido adotada em pontos de atenção, onde há ocorrências de excessos de velocidade.

Em Caieiras, na SP-332, os radares, com velocidade limitada a 60 km/h, foram implantados na ‘Reta da Vovó’, entre Vila Rosina e Laranjeiras, e em Franco da Rocha na Rodovia Prefeito Luiz Salomão Chamma, SP-023, próximo a Elektro, e nas proximidades do trevo da Vila Santista e Jardim Luciana, na Tancredo Neves. Já as lombadas eletrônicas, com velocidade máxima entre 40 e 50 Km/h, serão instaladas no trevo do Sítio Aparecida, em Caieiras, e no km 40, próximo a Franco da Rocha, respectivamente.

O DER informou ainda que cada trecho da rodovia possui um limite de velocidade específico, e que placas com o indicador de velocidade permitida e a presença de fiscalização eletrônica estão em fase de implantação na via. Os equipamentos serão homologados pelo Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.