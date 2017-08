Rá-Tim-Bum, o Castelo, projeto idealizado pela Fundação Memorial da América Latina e pelo Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a TV Cultura e a Caselúdico, foi prorrogado por mais três meses.

Além de conhecer os 22 ambientes que reproduzem com o máximo de fidelidade o desenho original do seriado, os visitantes também poderão se divertir nessa segunda temporada do evento com espetáculos de teatro e projeções gratuitos na Praça da Sombra, onde o Castelo foi construído.

“O público pediu e nós não só prorrogamos a exposição como também preparamos diversas novidades, essas gratuitas, para essa segunda temporada, abertas para os visitantes do memorial. O passeio ficará ainda mais completo e divertido”, disse o presidente do memorial, Irineu Ferraz.

Em um palco montado na marquise do Pavilhão da Criatividade, ao lado do Castelo, a Companhia dos Reis apresentará esquetes temáticas que recriarão alguns episódios e contarão histórias sobre os personagens do seriado.

O público também poderá interagir com o elenco.

A exposição continua recebendo visitas de terça a sexta-feira, das 9 às 21 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 9 às 22 horas. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Memorial, que fica em frente ao Castelo e também pelo site www.ratimbumocastelo.com.br. O valor permanece R$ 20,00, meia-entrada, R$ 10.

O Memorial da América Latina fica Avenida Auro Soares de Moura Andrade, nº 664, Barra Funda, São Paulo.