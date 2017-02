Quarteirão está há um ano no escuro no Jardim Esperança

A falta de iluminação de parte da Rua Olindo Adami, conhecido como tobogã, no Jardim Esperança, em Caieiras, voltou a ser reclamada pelos moradores. De acordo com Ramon Domingos, há quase um ano o quarteirão inteiro está sem luz. “No dia 3 entrei em contato com Citéluz e eles me disseram que viriam até a rua em 48 horas para fazer o reparo nas luminárias. Mais de quatro dias se passaram e ninguém apareceu”, disse.

Segundo o cidadão, a iluminação é muito importante para o bairro. “Muitas pessoas voltam do trabalho à noite e precisam passar pela rua. Eu não sei mais a quem recorrer para encontrar uma solução para a falta de iluminação na Rua Olindo Adami”, falou Ramon. Em busca de esclarecimentos, a Citéluz Serviços de Iluminação Urbana, responsável pela manutenção, foi procurada e se limitou a dizer que o prazo de resposta da ouvidoria são de três dias úteis.