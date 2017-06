O Morar Bem, Viver Melhor entregou na terça-feira, 27, títulos de propriedade para 41 famílias da Vila Rosina, em Caieiras. O documento é resultado do trabalho do programa Cidade Legal.

Os títulos de propriedade são destinados a cerca de 190 moradores das ruas André Mendes Ortiz e Ricardo Zerbinati e da avenida Rodolfo Polodiro. Desta forma, as famílias se tornam de fato os proprietários da moradia, o que lhes garantem acesso ao mercado formal de crédito, podendo até comercializar sua casa ou transferi-la para seus herdeiros, entre outros benefícios.

O processo de regularização começou com a execução de levantamento topográfico, realizada pela equipe técnica do Programa Cidade Legal. A iniciativa realizou buscas documentais, análise e diagnóstico da situação dos locais para a elaboração de um plano de regularização. Em seguida, foi feita a emissão de certificados de regularização fundiária, que são as Declarações de Conformidade Urbanística e Ambiental (DCUAs) e possibilitam o registro dos loteamentos. Com isso, foram registrados os documentos de posse dos proprietários no cartório de imóveis e foram obtidas as matrículas individuais e as escrituras das unidades.

Outro núcleo habitacional, grupo de moradias irregulares, o Jardim Boa Vista, com 243 lotes e mais de 900 moradores em atendimento, está próximo da regularização e em breve deve estar liberado para registro em cartório.