Com o objetivo de promover a prevenção de problemas de saúde por meio do acompanhamento, monitoramento e diagnóstico precoce, o Programa Doutor Saúde começou a funcionar em 30 de março em Perus, São Paulo. Instalado na Praça Vigário João Gonçalves de Lima (Praça do Samba), o equipamento tem capacidade de realizar entre 50 e 60 atendimentos por dia, funcionando de segunda-feira a sábado, das 8 às 17 horas, pelo período de 30 dias.

O programa consiste inicialmente de três carretas adaptadas instaladas cada uma em regiões distintas da cidade que vão oferecer orientações de prevenção e procedimentos de avaliação pré-operatórios, como exames laboratoriais e eletrocardiograma.

Na primeira fase, a ação receberá investimentos mensais de cerca de R$ 570 mil. Os próximos passos do programa são a disponibilização de mais cinco unidades, para atendimentos em saúde do homem, saúde escolar, gastroenterologia, coloproctologia e dermatologia.

Para utilizar o serviço, é necessário fazer o agendamento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), pois, os pacientes serão encaminhados para a carreta, pela unidade de saúde, através de uma agenda regulada, a fim de promover a prevenção proativa, através do acompanhamento e monitoramento médico, diagnóstico precoce e realizará cirurgias de baixa e média complexidade.

O prefeito regional de Perus, Eduardo Rosmaninho, acompanhou todo o processo até a instalação do equipamento em Perus e manifestou satisfação por mais este serviço que irá beneficiar muito a população local. “Sabemos que a saúde pública ainda possui muitas demandas, contudo, em menos de 100 dias de gestão, o prefeito João Dória já mostrou que pretende mudar este quadro. Estamos muito orgulhosos por Perus haver sido inserido nesse processo inicial do Programa Doutor Saúde. Vamos continuar lutando para que outras melhorias cheguem o mais breve possível para nossa região” – descreveu.

A carreta permanecerá na Praça do Samba até o dia 29 de abril e terá caráter preventivo para a saúde masculina (urologia, hérnia e pequenas cirurgias), com exceção da ultrassonografia, que será feita em homens e mulheres.