Procon-SP dá dicas para começar o ano sem dívida

Com a chegada de um novo ano todos querem economizar e começar 2017 sem dívidas e, de certa forma, sem preocupação. Para auxiliar, o Procon-SP apresenta cinco dicas importantes que podem ajudar o cidadão começar bem o ano.

A organização aparece como orientação número um. De acordo com o Procon, quem está endividado precisa fazer um levantamento completo dos gastos para saber a extensão do problema. Liste detalhadamente todas as dívidas: para quem deve, quanto deve, quanto tempo. Depois

quais os créditos, como salário, rendimentos extras, colaboração de familiares e aplicações. Para finalizar veja quais são as despesas cotidianas, como transporte, alimentação, contas de consumo, impostos e outros gastos.

Também não se esqueça das contas de início de ano, como IPVA, IPTU, material e uniforme escolar, entre outras. O controle aparece em seguida. Com a chegada do final do ano vem também as ofertas e facilidades no pagamento. A tentação é grande, mas para quem está endividado é importante resistir para não comprometer ainda mais o orçamento.

Educar é a palavra de ordem de número três. É importante elaborar um plano para controlar todas as despesas. Se for o caso, envolva toda a família. Além disso, acompanhe diariamente seu saldo bancário e despesas pagas no cartão de crédito.

Em todas as ações, procure sempre uma oportunidade de economizar, mesmo em hábitos diários, como utilização de energia elétrica, telefone, uso do carro, entre outros. Em quarto lugar vem a quitação da dívida. A dica é tentar negociar os débitos diretamente com os credores ou se informar sobre a existências de feirões de conciliação. Se houver algum dinheiro aplicado, avalie a possibilidade de utilizá-lo. O 13º salário também pode ser usado para pagar ou amortizar dívidas, dando prioridade às com juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial.

Por fim, aparece a regularização. Ao firmar um acordo de renegociação ou obter a quitação de uma dívida, mantenha tudo bem documentado e providencie a regularização da situação perante os cadastros de inadimplentes.