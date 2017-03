Problema em escola causou preocupação aos pais

Um problema relatado em rede social e também trazido a redação do jornal Regional News por meio de alguns pais envolvendo a escola Joaquim Osório, no Jardim São Francisco, em Caieiras, ganhou repercussão devido ao risco que oferecia às crianças que frequentam o colégio.

A escola que pertencia ao Estado, mas foi repassada ao município há alguns anos, tem uma construção antiga e, mesmo com vistorias periódicas e manutenções necessárias, apresentou rachaduras, além da queda de pequena parte do reboco da laje de cobertura das escadas. O caso ocorreu em 13 de fevereiro.

O local interditado chamou a atenção dos pais que registraram a situação e encaminharam imagens ao jornal e postaram em redes sociais. A demora para reparar o que tinha apresentado problema foi o que causou preocupação, uma vez que as aulas continuaram e os alunos, na opinião deles, corriam riscos. “A escola é frequentada por crianças durante o período diurno e um serviço desses não pode demorar para ser feito. Ficamos preocupados”, disse uma das mães.

Diante deste fato, a reportagem entrou em contato com a Secretaria de Educação que prestou esclarecimentos e descartou qualquer perigo representado aos pequenos estudantes.

Segundo o Departamento de Planejamento e Normativas, o setor administrativo esteve na escola na mesma data em que ocorreu o problema e isolou a área, desviando a passagem das crianças para a sala de aula, por meio das rampas de acesso, para garantir a segurança dos alunos e funcionários. Como providência, solicitou ao Departamento de Obras a reforma. “Em análise, engenheiro e defesa civil concluíram que no local, não havia perigo, porém, o isolamento foi mantido até a reforma, que teve início em 17 de fevereiro, no período vespertino, sendo concluída no dia 21.

De acordo com a Secretaria de Educação, na área foram realizados os reparos em alvenaria necessários, além de uma nova pintura. O setor esclareceu ainda que prestou toda a assistência aos pais, bem como todas as dúvidas a respeito do fato foram esclarecidas.