Pró-Sangue realiza campanha do Dia Internacional da Mulher

Todos os anos, no dia 8 de março é celebrado globalmente o Dia Internacional da Mulher. Somando forças, a Fundação Pró-Sangue promove uma ação para as mulheres, um público tão especial e que faz uma grande diferença no cenário da doação de sangue.

A Fundação está convidando as mulheres durante toda a semana a comparecer a um posto de coleta. A ideia é que elas lancem o desafio da doação de sangue nas redes sociais engajadas pela hashtag #SomosDoadoras. Também faz parte do projeto que a convidada leve uma ou mais amigas para engrossar a campanha.

Por meio dessa ação, a Pró-Sangue também estima reforçar a coleta de sangue durante a semana do Dia Internacional da Mulher.

A Fundação é responsável pelo abastecimento de mais de 100 instituições de saúde da rede pública da Região Metropolitana do Estado. A cidade de São Paulo, sozinha, corresponde a 32% do sangue coletado no Estado.

E para cumprir essa finalidade pública, as mulheres possuem uma grande importância. A representatividade do público feminino vem se tornando cada vez mais expressiva. No universo dos doadores da Pró-Sangue, as mulheres estão em crescente e já correspondem por 43% do sangue coletado na instituição.

