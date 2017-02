Previsão de mais chuva deixa cidades em estado de alerta

Em toda região, os estragos causados pelas chuvas, ventanias e tempestades de verão tem deixado autoridades, defesa civil, bombeiros e Sabesp em estado de atenção. Queda de árvores, enchentes, alagamentos e deslizamentos tem feito parte da rotina dos cidadãos que ficam apreensivos a cada entardecer, quando esses eventos ocorrem com mais frequência.

Depois do desabamento de parte da Rua João Dártora, no Centro, em Caieiras, em 26 de janeiro, uma das vias de maior importância para o tráfego e acesso ao centro da cidade, que atingiu nove imóveis e até a quinta-feira, 2, algumas famílias não contavam com energia elétrica em suas residências, outros problemas, também consequências das chuvas de verão, começam a aparecer pelos quatro cantos do município.

No Jardim Nova Era, o caso do muro de contenção que desabou em 2015 atingindo ao menos cinco veículos causando prejuízos aos proprietários que são moradores do bloco 9 do edifício Constantino Angelo Fantini, na Avenida Dr. Milton Ferreira Neves, continua sem solução, embora o ex-prefeito tenha se comprometido em ajudar os moradores.

Dois anos se passaram e com o barranco antes sustentado pelo muro cedendo, a apreensão dos moradores aumentou. “Nós estamos preocupados. Já faz dois anos que a situação só piora. O que tememos é que o barranco possa alcançar a estrutura dos prédios causando uma tragédia”, falou Aparecido Adriano de Pontes.

Um grupo de moradores que recebeu a reportagem do jornal Regional News na segunda-feira, 30, mostrou vários problemas em consequência da queda desse muro. “Primeiro disseram que só mexeriam após a retirada dos veículos que foram atingidos. Isso já ocorreu e nada de obra até o momento”, disse Camila Cristina Boassi da Silva.

De acordo com Marialva dos Santos Carvalho, são 32 famílias que correm risco. “Todos estão apreensivos. Desde então sem lugar para estacionar o carro, somo obrigados a deixar próximo ao barranco que também pode desabar”, declarou.

Esclarecimentos

A prefeitura de Caieiras foi procurada para esclarecer acerca dos problemas que ocorrem na cidade. Sobre a Rua João Dártora informou que uma empresa especializada está realizando o serviço de topografia e que as obras devem ser iniciadas em breve com previsão de conclusão em até três meses.

Quanto ao auxílio as famílias atingidas por esse deslizamento da João Dártora, Isabel de Cassia Zinni Abreu, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, esclareceu que nove imóveis foram atingidos no dia do acidente e que eles ficaram interditados preventivamente. No total, 13 famílias foram afetadas e estão sendo amparadas pelas equipes da pasta, Defesa Civil, Segurança e Obras que desde o primeiro momento permanecem dando total suporte às pessoas atingidas. “As casas que estavam interditadas preventivamente já foram liberadas. Temos agora somente três que de fato sofreram maiores danos e serão incluídas no programa auxílio aluguel”, ressaltou.

Ainda de acordo com Isabel, as instalações do ginásio João Odoni, no Serpa, foi oferecido como abrigo, mas os moradores preferiram ficar alojados em casa de familiares e amigos. A secretária também informou que as famílias tem recebido alimentação, marmitex, e lanche da tarde. “Me prontifiquei a oferecer também o jantar, mas os moradores alegaram que vinha muita comida no almoço por isso não se fazia necessário. Fora isso, A Defesa Civil tem permanecido no local 24 horas por dia garantindo a tranquilidade dos cidadãos”, finalizou.

A Elektro foi procurada para esclarecer sobre a falta de energia em três imóveis e informou que uma equipe foi até o local na quinta-feira, 2, à tarde para verificar o motivo pelo qual a situação não foi normalizada.

Quanto ao muro do Jardim Nova Era, a administração pública elucidou que pretende refazer o muro. “Estou estudando com a equipe de engenharia e obras qual a melhor providência e, em breve já teremos uma solução”, disse o prefeito Gerson Romero.

A CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, responsável pela construção dos apartamentos, informou que não recebeu nenhuma solicitação e nunca foi notificada sobre a construção do muro, que não constava do projeto original do conjunto habitacional. Quando o residencial foi entregue em 1997, essa área era um talude coberto por grama, que era suficiente para a contenção no local. Até hoje, a Companhia realizou na área obras de terraplanagem e de infraestrutura, edificação de 1.228 unidades habitacionais, recuperação estrutural das escadas e substituição da rede interna de gás.