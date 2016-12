Presépio em Caieiras recebe visitas até janeiro

Tradicional e conhecido, o presépio montado pelo casal Ivo Ademar Gimenez e Vera Lucia Oliveira Gimenez pode ser visitado no Portal das Laranjeiras, em Caieiras, até 6 de janeiro. O trabalho desenvolvido há mais de 30 anos na própria residência deles conta com algumas novidades este ano.

Como a cada edição o número de visita aumenta, os idealizadores promovem mudanças no cenário. “Esse ano mudamos a iluminação e novas espécies de peixes também foram colocadas. A imagem do ‘Menino de Jesus’ vinda de fora do Brasil continua sendo a grande atração, e assim esperamos um bom número de visitas este ano também”, disse Ivo.

No local é possível ver ambientes relacionados ao estábulo de Belém que retratam as cenas que se seguiram ao nascimento de Jesus. “Fazemos

esse trabalho continuando uma tradição de família. Não cobramos nada pelas visitas e nos orgulhamos quando as pessoas elogiam. Isso não tem preço que pague”, falou Vera.

Segundo os responsáveis pelo presépio, a exposição também está aberta à visita de grupo de jovens de igreja e de qualquer pessoa que queira conhecer. A visitação pode ser feita na Rua Rouxinol, n.º 60, Portal das Laranjeiras, Caieiras.