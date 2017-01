Prefeitos eleitos tomam posse em cidades de toda região

O domingo, 1º, foi marcado pela posse dos prefeitos eleitos em outubro de 2016. Também foram definidos, em sessão solene, as presidências e mesas diretoras das Câmaras Municipais para o período estipulado.

Em Caieiras, Gerson Romero tomou posse em cerimônia realizada no Teatro Municipal. A administração dele será dividida com Adriano Sopó, vice-prefeito. O advogado dr. Wladimir Panelli foi eleito o novo presidente de Casa de Leis caieirense pelo próximo biênio. Formam a mesa diretora: Alemão da Barroca, vice-presidente; Birruga, 1º secretario; Régis do HC, 2º secretário, e Fabrício Calandrini, 3º secretário.

Em Franco da Rocha, o prefeito Kiko Celeguim, o vice-prefeito Dr. Nivaldo e os onze vereadores eleitos em outubro participaram da cerimônia de posse que foi realizada na Câmara Municipal. Os eleitos representarão os franco-rochenses por quatro anos, no período de 2017 a 2020. Ao final, por meio de votação, o vereador Eric Valini foi nomeado Presidente da Câmara e estará à frente da casa nos próximos dois anos.

Na cidade de Francisco Morato, quem assumiu a prefeitura foi Renata Sene. Ela e seu vice, dr. Araguacy, serão os novos governantes do município pelos próximos quatro anos.

Antonio Aiacyda foi empossado em Mairiporã e volta a administrar o município por mais uma gestão.

Em São Paulo, João Dória e o vice Bruno Covas tomaram posse em cerimônia realizada na Câmara Municipal. Surpresa nas eleições, ele prometeu “respeito à ética e à transparência”, diálogo com a oposição e garantia de eficiência e inovação em sua gestão.