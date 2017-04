Com objetivo de orientar e oferecer uma referência ao consumidor, o Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, fez levantamento de alguns produtos específicos de Páscoa. Entre os ovos, a maior diferença constatada foi de 106,57% no ovo de Páscoa ao leite de 150g da Arcor, cujo preço variou de R$ 15,97 a R$ 32,99.

Nos preços dos bombons a maior diferença encontrada foi de 93,33% na caixa com 8 unidades de 100g da Ferrero Rocher, que custava R$ 10,34 em um estabelecimento e R$ 19,99 em outro. A maior variação nas barras de chocolate foi de 73,99% e nos bolos de páscoa de 43,98%.

A coleta foi realizada nos dias 20 e 21 de março, em 10 estabelecimentos distribuídos pelas cinco regiões do município de São Paulo. Foram comparados 49 tipos de barras de chocolate, 18 bolos de Páscoa, 18 caixas de bombons e 99 ovos de Páscoa de diversas marcas, tipos e modelos, totalizando 184 itens pesquisados.

Comparação 2016 x 2017

Na comparação dos produtos comuns entre as pesquisas de 2017 e 2016 efetuadas no município de São Paulo, constatou-se que houve, em média, acréscimo nas barras de chocolate de 18,48%, nos bolos de Páscoa de 5,08%, nos bombons de 16,67% e nos ovos de Páscoa de 0,51%. O Índice de Preços ao Consumidor – IPC-SP da FIPE, referente ao período de março de 2016 a fevereiro de 2017, registrou uma variação de 4,43%.

Valor médio do quilo

Com intuito de facilitar o comparativo e possibilitar ao consumidor opções mais baratas nesta Páscoa, a fundação também elaborou um comparativo tomando-se como base o valor médio do quilo dos produtos pesquisados em 2017. O quilo do ovo de Páscoa com brinquedos custa em média R$ 288,50. Já o quilo do ovo sem brinquedos custa R$ 141,12. Enquanto que o quilo da barra custa R$ 45,02.

Dicas e orientações

É importante que o consumidor verifique com atenção o prazo de validade, a composição e o peso líquido do produto. Ovos de Páscoa que trazem brinquedos em seu interior devem apresentar em sua embalagem a frase “Atenção: contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro da Avaliação da Conformidade”. Também é obrigatória a indicação de faixa etária ou, se for o caso, frase que informe que não existe restrição de faixa etária. O brinquedo deve ter o selo do Inmetro em sua embalagem, identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço), importador (caso o brinquedo seja importado), instruções de uso e de montagem, e eventuais riscos que possam apresentar à criança