Prazo para a troca de talões Zona Azul de papel foi prorrogado

O prazo para apresentar pedidos de troca ou reembolso de talões Zona Azul de papel foi prorrogado até 31 de março. Para facilitar o atendimento à população, a partir desta segunda-feira, 30, o procedimento também poderá ser feito em qualquer uma das 32 Prefeituras Regionais.

Motoristas poderão apresentar até 5 talões ou 50 folhas nos postos localizados nos bairros. Uma equipe da Companhia de Engenharia de Tráfego efetuará perícia nas folhas entregues e o munícipe receberá mensagens, via SMS, com informações sobre o andamento da solicitação. O valor apurado poderá ser creditado em conta corrente ou transformado em créditos nos aplicativos da Zona Azul Digital.

As Prefeituras Regionais funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O Posto da CET, localizado na região central, continuará atendendo normalmente, de segunda a sexta-feira (exceto feriado), das 8h às 17h. Talões antigos no valor de R$ 28 e as folhas no valor de R$ 3 não poderão ser trocados ou reembolsados, pois perderam sua validade em agosto de 2015.

Zona Azul Digital

Desde dezembro de 2016, os motoristas que circulam pela Capital devem utilizar apenas cartões digitais para estacionar em uma das quase 40 mil vagas de Zona Azul espalhadas pela cidade. Os créditos eletrônicos podem ser adquiridos pelo celular com os aplicativos do serviço e em estabelecimentos comerciais credenciados. A lista dos 1100 pontos de venda está disponível pela internet.

Para utilizar a Zona Azul Digital, o motorista pode baixar um dos 12 aplicativos aprovados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que são compatíveis com os sistemas Android, IOS ou Windows Phone. Nos aplicativos, é necessário realizar um cadastro com login (CPF/CNPJ), senha, dados cadastrais e placa do veículo.

Os pontos físicos de venda utilizam equipamentos que registram de forma digital o pagamento da tarifa de estacionamento. Para adquirir créditos em estabelecimentos comerciais, o usuário também precisa informar a placa do veículo, o tempo de validade e a quantidade de cartões desejada. Segundo a CET, no próximo mês estará disponível um mapa interativo onde, ao digitar o nome de uma determinada rua, o usuário poderá visualizar a localização dos postos de vendas mais próximos.

Listas de aplicativos

Serviço:

Posto da CET

Rua Senador Feijó, nº 143 – 1° andar – Centro

segunda a sexta-feira (exceto feriado), das 8h às 17h