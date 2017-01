Praticidades do Shopping Center Lapa

Com a preocupação em melhor atender às necessidades do cliente, o Shopping Center Lapa oferece comodidade para encontrar em um só lugar variados serviços, inclusive caixas eletrônicos dos principais bancos. O centro de compras também conta com aprendizados gratuitos promovidos há anos pela central de cursos nas áreas de culinária e artesanato. Oferece agilidade em obter todas as informações de lojas, promoções e novidades, bem como empréstimo de carrinhos de bebês, em um só lugar: no balcão de informações.

Pensando no conforto dos pais e crianças, o shopping criou um espaço voltado aos pequenos com a tranquilidade de deixá-los brincando com uma monitora no Cantinho da Criança, enquanto realiza compras ou refeições, sem pagar nada por isso. Também podem utilizar gratuitamente as dependências do fraldário para a higiene do bebê, na troca de fraldas ou na hora da amamentação. Conta ainda com a praticidade de ter um sanitário exclusivamente infantil.

Agora nos finais de semana e feriados, os clientes do centro de compras que consumirem acima de R$30,00 em qualquer loja de alimentação e apresentarem as notas fiscais no balcão de informações terão direito de ganhar no ato uma caixa de bombons personalizada, com a Promoção “Final de Semana Recheado”. Aproveite, porque o estoque é limitado.

Já quem circula pelo Piso Lapa deve ter notado um totem com a divulgação da Exposição Grand Circo, que o Senac está promovendo em parceria com o SBT, em comemoração aos 35 Anos dessa Rede de Televisão.

As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas e aos sábados das 8 às 14 horas, na Rua Faustolo, nº 1.347, até o final desse mês.

O Shopping Center Lapa está localizado na Rua Guaicurus, n.º 72, esquina com a Rua Catão, Lapa. Mais informações no telefone 3675-2011.