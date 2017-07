Muitas praças em Francisco Morato estão abandonadas o que afastam as pessoas que buscam o espaço para um momento de lazer e atividade, já que algumas dessas áreas são dotadas de aparelhos de ginástica e brinquedos.

A que está localizada na Rodovia Manoel Silvério Pinto, em frente a obra abandonada do prédio da prefeitura, é uma que apresenta problemas e recebe críticas dos cidadãos.

O espaço está com mato alto, tem bancos quebrados, brinquedos e aparelhos de ginástica danificados, além de outros problemas. “Realmente está sem manutenção e é uma pena porque era bastante frequentada. As pessoas ainda aparecem por não ter outro local de lazer, mas utilizar os equipamentos no local é quase impossível”, disse João Paulo Alencar.

Paulo Henrique Santos que costuma levar os filhos na praça para brincar também criticou a falta de conservação. “A maioria dos brinquedos está quebrada. Sem contar o mato alto que atrai bichos em geral. Está perigoso para frequentar o espaço com nossos filhos”, falou.

Em busca de informações, a prefeitura foi procurada e esclareceu que diversas outras praças em toda a cidade não recebem manutenção há bastante tempo, mas que a atual administração está se esforçando para dar conta de tantos anos de abandono.

Explicou ainda que em virtude da falta de recursos crônica do município busca parcerias que permitam manter estes espaços conservados e prontos para receber a população, por meio do projeto ‘Adote uma Praça’, no qual empresas ou pessoas físicas interessadas podem se tornar responsáveis pela manutenção destes espaços em troca de publicidade e da satisfação de colaborar com sua comunidade. Além disso, seguindo o cronograma da Secretaria Municipal de Obras, a praça passará pelos serviços de manutenção e limpeza nas próximas semanas.