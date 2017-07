A praça no final da Avenida Armando Sestini, no Jardim dos Eucaliptos, está com os aparelhos de ginástica todos quebrados e com muita sujeira espalhada pelo ambiente.

A situação que acaba afastando os frequentadores, também gera indignação uma vez que eles esperam por manutenção do espaço há meses.

De acordo com Cristiano Silva, muitas crianças continuam indo à praça por não ter outro espaço adequado para frequentar. Mas a questão sugere uma intervenção da prefeitura. “É um local para reunir a garotada e idosos. Principalmente nas férias escolares seria ideal que o espaço estive conservado. Mas infelizmente não é o que vemos”, falou.

Em busca de esclarecimentos, a prefeitura foi procurada e informou que a limpeza da praça está na programação da Secretaria de Obras e deve ser realizada ainda nessa semana. Quanto aos aparelhos de ginástica será solicitado o conserto.