Agora você pode doar uma parte do seu cabelo e ajudar quem mais precisa. Com um gesto simples, a campanha Fio Generoso, lançada pelo Poupatempo, busca estimular a solidariedade dos usuários do programa. Os cabelos doados em um dos postos serão utilizados na confecção de perucas destinadas às mulheres em tratamento quimioterápico.

A ação vai até 29 de setembro nos postos do programa e são aceitos todos os tipos de cabelo: encaracolado, liso, crespo, preto, loiro, grisalho, ruivo, com ou sem química. A única exigência é que os fios tenham ao menos dez centímetros de comprimento.

As mechas arrecadadas serão enviadas à AVOHC, Associação das Voluntárias do Hospital das Clínicas de São Paulo, instituição responsável pelo encaminhamento das doações para a confecção das perucas.

Saiba como participar

1. Lave seu cabelo com shampoo e condicionador e, em seguida, seque-o muito bem;

2. Penteie seu cabelo e separe, com um elástico, mechas de pelo menos 10 centímetros, comprimento mínimo exigido para realizar a doação;

3. Faça o corte 1 cm acima do elástico que você prendeu o cabelo;

4. Coloque a mecha cortada em um saco plástico e feche-o;

5. Entregue em qualquer posto Poupatempo.

Em Caieiras, o posto fica na Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, nº 394, Centro.