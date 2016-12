Poupatempo irá colaborar em reconhecimento de paternidade

A partir de agora ficará mais fácil esclarecer casos de investigação de paternidade no Estado de São Paulo. O Poupatempo acaba de lançar um novo serviço, em parceria com o Ministério Público, para ajudar quem está passando por esse delicado processo.

A primeira unidade a contar com o novo atendimento é a de São Bernardo do Campo, em caráter de experiência. No entanto, o serviço será expandido para os 72 postos do órgão ainda no primeiro semestre de 2017.

A ausência do reconhecimento da paternidade é motivo de grande constrangimento e acarreta problemas emocionais e psicológicos. Por meio

da campanha “Encontre seu pai aqui”, o Poupatempo busca conscientizar as pessoas sobre a importância de possuir o nome do progenitor na documentação. Apesar da garantia legal, existem mais de 750 mil pessoas com até 30 anos de idade em São Paulo que não contam com a identificação do pai no RG.

Como funciona

Nos postos, qualquer pessoa maior de idade poderá preencher um formulário com o Termo de Indicação de Paternidade, que será encaminhado

ao Ministério Público Estadual para as providências necessárias.

O promotor de Justiça competente providenciará a averbação e a extração de uma nova certidão de nascimento, que será entregue ao interessado

em um prazo estimado de 30 dias. Caso o pai não seja encontrado, não faça o reconhecimento ou tenha dúvidas sobre a paternidade, o promotor poderá encaminhar o interessado a um serviço de assistência judiciária, defensoria, faculdades de Direito e serviços municipais.