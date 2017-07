O Poupatempo Caieiras comemora neste domingo, 2 de julho, 3 anos de atendimento aos cidadãos da cidade e região. O Posto do Governo do Estado já realizou mais de 684 mil atendimentos durante o período. Por mês, 20 mil serviços são prestados na unidade.

Entre os órgãos com maior procura estão o Detran.SP, com 208 mil atendimentos, como licenciamento de veículos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH); o e-poupatempo, para serviços públicos via internet, com 147 mil solicitações; e o Instituto de Identificação (IIRGD), responsável pela Carteira de Identidade e Atestado de Antecedentes Criminais, com 122 mil emissões.

O posto conta ainda com a Secretaria do Trabalho (Sert), para emissão da Carteira de Trabalho; e um correspondente bancário, para pagamento de taxas.

Aprovação

Em pesquisa realizada pela empresa Praxian no ano de 2016, a unidade foi aprovada por 100% dos usuários.

Um dos motivos pela excelente avaliação do Poupatempo Caieiras se deve ao agendamento prévio de atendimento, evitando filas e proporcionando maior conforto ao cidadão.

Para marcar dia e horário é muito fácil e o Poupatempo oferece diferentes canais de informações à população.

Confira abaixo:

Portal na internet: www.poupatempo.sp.gov.br;

Aplicativo no celular: SP Serviços, nos sistemas iOS e Android;

Disque Poupatempo: 0800 772 3633 – para telefones fixos – ou 0 operadora 11 2930 3650 – para ligações de celulares;