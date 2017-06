Facilitando a vida de quem precisa resolver a documentação no Poupatempo, a unidade de Caieiras conta agora com atendimento marcado pela internet também para quem procura serviços de emprego, para emissão da CTPS, Carteira de Trabalho.

O agendamento de data e horário para ser atendido no Posto do Governo do Estado já funciona com sucesso para quem precisa tirar RG, CNH e Atestado de Antecedentes Criminais, pois garante que o cidadão não precise esperar e assim organize melhor o seu dia.

Além do benefício de maior conforto e menos espera para os usuários, o sistema de agendamento também melhora as condições de trabalho para os colaboradores do Poupatempo e garante economia de recursos públicos para o governo, pois a demanda é distribuída de maneira uniforme durante o dia. Desta forma o Poupatempo evita sobrecarga em horários de pico e ociosidade nos demais horários.

Para marcar dia e horário basta utilizar os canais de informações à população. Na internet pelo endereço: www.poupatempo.sp.gov.br. Por telefone ligando para o número 0800 772 3633, para telefones fixos, ou discando 0 (operadora) 11 2930-3650, para ligações de celulares.