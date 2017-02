Posto móvel na Estação Luz da CPTM oferece atendimento do INSS

Quem passar pela Estação da Luz, entre terça-feira, 21, e quinta-feira, 23, das 9 às 15 horas, poderá tirar todas as dúvidas sobre previdência social. O INSS vai montar um posto móvel com técnicos do PEP, Programa de Educação Previdenciária.

Dentre os temas mais recorrentes destacam-se dúvidas sobre aposentadorias especiais por invalidez, salário-maternidade, família, benefícios diversos, auxílio-doença, entre outros. No local, também serão distribuídos materiais informativos sobre Cidadão Idoso, direitos dos brasileiros com relação à Previdência Social e Aposentadoria Especial.

O Programa de Educação Previdenciária, do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, completou 17 anos e já atendeu mais de 90 mil ações, que beneficiaram cerca de 10,5 milhões de pessoas.

Serviço

Programa de Educação Previdenciária (PEP)

Estação da Luz – subsolo, próximo à bilheteria do Expresso Turístico;

De 21 a 23 de fevereiro (terça, quarta e quinta), das 9h às 15 h;