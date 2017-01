Policlínica Laranjeiras realiza ultrassom gratuito

Os munícipes de Caieiras que necessitam realizar ultrassom podem realizar o procedimento gratuitamente pela rede pública na Policlínica de Laranjeiras, em Caieiras.

Os exames são feitos às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras e os encaminhamentos realizados por meio das unidades de saúde do município.

Embora a execução do exame esteja a disposição da população, o grande volume de faltas por parte dos munícipes que marcam os exames e não comparecem, como tem ocorrido também com os exames de mamografia, tem prejudicado o atendimento, segundo a Secretaria Municipal da Saúde.

No caso das ultrassonografias, a pasta só pode atender cerca de ¼ da capacidade, devido às faltas. Portanto, é muito importante que a população compareça à policlínica no dia e horário marcados para a realização do exame. A taxa de pacientes faltantes tem beirado os 80% por dia de atendimento.

Caso não possa comparecer, pede-se para entrar em contato com a unidade de saúde pelo telefone 4441-8620. A secretaria informa que o agendamento está ocorrendo normalmente.