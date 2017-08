A Polícia Militar Rodoviária prendeu, na tarde de terça-feira 1º, um homem, de 42 anos, que transportava 9,2 toneladas de maconha em um caminhão. O flagrante aconteceu na Rodovia Henrique Moreno, área rural da cidade de Anhumas, região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

De acordo com os policiais rodoviários que fizeram a abordagem, o motorista carregava a droga em meio a uma carga de milho e tinha o município de Borburema, SP, como destino. O veículo foi abastecido em Batayporã, no Mato Grosso do Sul. Questionado, o homem disse que desconhecia a presença dos entorpecentes.

Na carreta, foram localizados 8.213 tijolos de maconha, que totalizaram 9,2 toneladas, além de 26 pacotes de maconha “skank”, que somavam 16,9 kg. Também foi encontrado um pacote de haxixe, pesando pouco mais de um quilo.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Anhumas como tráfico de drogas. O motorista foi preso em flagrante e ficou detido, à disposição da Justiça.