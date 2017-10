A Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu inscrições para a realização de concurso público com 221 vagas para cargos de Aluno-Oficial PM, para homens e mulheres, e posterior ingresso no Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, Curso de Formação de Oficiais – CFO.

O prazo para os interessados fazerem a inscrição vai até o dia 26 de outubro. As provas objetiva e dissertativa estão previstas para serem aplicadas em 19 de novembro, domingo, nas cidades de São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Clique aqui para obter mais informações sobre editais e documentos exigidos.

E aqui para fazer a inscrição.