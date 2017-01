Pneus com etiquetagem obrigatória

No Brasil passou a valer a obrigatoriedade de etiquetagem de pneus, realizada pelo Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, por meio do Programa Brasileiro de Etiquetagem, o PBE. A classificação dos pneus atende a portaria 544/12 do instituto, que é referente à resistência ao rolamento, ruído e aderência em piso molhado.

Os pneus radiais para automóveis de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus terão a etiqueta fixada na banda de rodagem. Classificação de “A” a “F” de acordo com sua eficiência em consumo de combustível, de “A” a “E” para o nível de aderência à pista molhada e em decibéis, referente ao ruído externo, estarão descritos na etiqueta do Inmetro.

O Inmetro deu um prazo de 18 meses para que as lojas vendam seus estoques de pneus sem etiqueta, passando então a vender somente os com as identificações do PBE. Todos os demais tipos de pneus não precisarão da etiqueta do Inmetro, por não terem seus desempenhos testados pelo instituto. Pneus reformados também estão fora do PBE.