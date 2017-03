Duas ocorrências atendidas pela Polícia Militar e Guarda Civil Municipal terminaram com a prisão de quatro pessoas na sexta-feira, 17.

Em Caieiras, a GCM deteve três elementos que participaram de um furto à residência no dia 15, no Jardim Marcelino.

A prisão ocorreu durante patrulhamento da viatura composta pelos GCMs Pedro, Roberto, Alberto e Pansani que abordaram o veículo utilizado pelos ladrões no dia do assalto. Além das pessoas detidas, parte do que foi furtado também foi recuperado. Os três foram enquadrados nos crimes de furto qualificado, e associação criminosa.

Já em Francisco Morato, a Força Tática composta pelos policiais 1º Sgt Paes, Cabo Renteiro, Soldado Renteiro Jr e Casaqui prenderam um procurado pela Justiça no Jardim Bom Sucesso.

Os PMs, que faziam patrulhamento, desconfiaram da atitude do rapaz que acabou sendo abordado. Após ser levado para a delegacia da cidade foi constatado que se tratava de um foragido da Justiça. Ele responde pelos artigos 180 e 129 do código penal.