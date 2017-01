Pipas e rede elétrica não combinam. Cuidados são necessários

Os meses de férias devem ser de diversão e não de constrangimentos. Uma das práticas comuns e adorada pelos jovens nesse período é o de soltar pipas. Por isso, fazem-se necessários alguns cuidados para que elas possam brincar em segurança. O principal deles é afastar-se das redes elétricas. Quando as pipas enroscam nos fios podem provocar curtos-circuitos e acarretar desde interrupções no fornecimento de energia em bairros inteiros até acidentes fatais.

De acordo com informação da Elektro, este é um tema muito importante, especialmente, ao olhar para os números. Em 2014, foram contabilizadas sete mortes no Brasil decorrentes da utilização de pipas nas proximidades das redes elétricas, contra 12 acidentes graves em 2013.

Para garantir a prática em segurança, a concessionária traz algumas dicas importantes para gosta de soltar pipas.

• Solte pipa apenas em campos abertos ou parques, sempre afastados das redes elétricas;

• Nunca use fios metálicos nem papel laminado para confeccionar a pipa, eles são como condutores de energia e podem causar choques fatais;

• Não use cerol. Além do risco de ferir ou mesmo matar, o material costuma cortar os fios de alta e baixa tensão. Vale lembrar que o uso de cerol é proibido e constitui um grande risco para as pessoas. Ele pode provocar acidentes graves com ciclistas e motociclistas;

• Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, não tente retirá-las. Nunca use varas nem suba no poste para tirar uma pipa. O choque nestes casos é fatal;

• Se a pipa cair em uma árvore que esteja tocando a rede elétrica, é perigoso tentar retirá-la, pois o movimento dos galhos pode provocar curto-circuito e choques;

• Não jogue objetos na rede de energia elétrica, como arames, correntes e cabos de aço;

• Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente. Não solte-as em dias de chuva ou vento muito forte;

• Prefira pipas que não precisem de rabiola;

• Não suba em telhados, lajes, postes ou torres para recuperar pipas;

• Lembre-se: o simples ato de tentar puxar uma pipa presa aos fios da rede elétrica pode provocar uma violenta descarga elétrica, capaz de levar à morte.