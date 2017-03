O atleta caieirense, Carlos Henrique Lima Trugilio, piloto de Mountain Bike Downhill, se destacou na 2ª etapa da Copa Regional de Downhill, em São Roque, neste domingo, 26. O jovem de 15 anos, irmão de Kauã Trugilio, ficou com a 3ª colocação na categoria Juvenil e 37º na classificação geral, entre 87 pilotos.

Segundo Carlos, a pista era bem técnica, contava com muitos rockgardens e pulos. “Consegui fazer uma boa descida e fiquei muito feliz com o resultado. Venho treinando cada vez mais para melhorar o meu desempenho”, disse o atleta, que se prepara para o próximo campeonato em Ilha Bela, agradecendo o apoio da Bike Territory.

San Remo

O time do San Remo enfrentou a equipe Anjos, de Osasco, em duas partidas amistosas, no domingo, 26, em Laranjeiras, Caieiras.

O 2º quadro foi derrotado pelo placar de 7 a 2. O técnico Juninho mandou para quadra Alemão, Nenê, Ricardo, Flavio, Je, De, Tio, Mateus e Wilker. Já o 1º quadro venceu por a 10 a 5. O treinador Flávio mandou para o jogo Alemão, Paulinho, Can, Samuel, Juninho, Tio, Wilker e Mateus.

Rainbow

Em partida válida pela 2ª rodada da Copa 9 de Julho, o time da Rainbow A.C. perdeu para o Juventude, de Perus, pelo placar de 2 a 1, no domingo, 26. A partida foi realizada no campo do Jardim Regina, em São Paulo. O técnico Thiago Muss formou a equipe com Stuart, Dino, Chico, Jefley, Bahia, Alemão, Marquinhos, Tacio, Lenon, Sergio e Thiago. Completaram o time: Djalma, Bruninho, Juninho e Yuri.

No sábado, 1º, a Rainbow realiza um jogo amistoso contra o Flamengo, de Perus, às 11 horas, no campo do Nacional, em Laranjeiras, Caieiras.