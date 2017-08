O gás de cozinha está mais caro. A Petrobras reajustou os preços dos botijões para uso residencial, em 6,9%. O novo valor entrou em vigor no sábado, 5.

Conforme a companhia, o ajuste anunciado foi aplicado sobre os preços praticados sem incidência de tributos.

Segundo a estatal, se o reajuste for integralmente repassado ao consumidor, a companhia estima que o preço do botijão de GLP P-13 pode ser reajustado, em média, em 2,2%, ou cerca de R$ 1,29 por botijão, mantidas as margens de distribuição e de revenda e as alíquotas de tributos.

Em Caieiras, até o sábado, 5, era possível encontrar o produto ao preço de R$ 53,99 para retirar. O valor mais alto era de R$ 59,00. No caso de entrega, os estabelecimentos costumam acrescer mais R$ 10,00 no valor.