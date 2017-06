Depois cumprir de temporadas no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, Nu de Botas faz estreia a partir de 23 de junho, sexta-feira, às 21h30, na Sala de Espetáculos I do SESC Belenzinho. A peça é a primeira adaptação de uma obra do escritor Antonio Prata para os palcos. Em cena estão as primeiras lembranças do quintal de casa, as viagens de férias, o divórcio dos pais, uma inusitada viagem à Africa, dilemas morais e as descobertas de um garoto que nasceu em São Paulo no fim dos anos 70. A direção é de Cristina Moura, responsável pela dramaturgia ao lado de Pedro Brício, que também atua na montagem.

“Eu não conseguia imaginar este livro como uma peça teatral quando a Cris me escreveu pedindo a autorização. Fiquei pensando como seriam os fatos narrados por um garoto de dois anos de idade. Mas o teatro tem essa liberdade, essa licença poética. O livro é uma cronologia sobre um garoto que cresce e amadurece, não é bem uma história. A ordem de alguns capítulos foi alterada criando arcos interessantes onde eu não enxergaria”, conta Antonio Prata.

Para a diretora, Nu de Botas é uma obra “muito imagética, divertida e cênica”. Cristina – que já dirigiu O Menino que Vendia Palavras, inspirada em romance de Ignácio de Loyola Brandã e A Mulher que Matou os Peixes…e outros Bichos, baseada na obra de Clarice Lispector – lembra que o autor confiou totalmente no trabalho de dramaturgia que ela realizou em parceria com Pedro Brício. “O Antonio não pode ir à noite de estreia no Rio. Quando o vi da cabine em outra sessão, até me escondi”, brinca. Mas ele ficou surpreendido com o resultado. “O livro já havia sido adotado em escolas, mas foi uma experiência diferente ver alguém contando a minha própria história. Dentre o que mais me chamou a atenção no espetáculo foi o desfecho extraído de um capítulo que tinha um tom mais ficcional no livro e ganhou muita força no palco”, conta Antonio.

O projeto é um desejo da diretora Cristina Moura e da produtora Dadá Maia desde 2013. “Criamos juntas o projeto de montagem, fechamos a parceria. Só conseguimos recursos para viabilizar o projeto no ano passado, com patrocínio do CCBB Rio de Janeiro. De lá pra cá foram só alegrias com nosso Nu de Botas”, comemora a produtora.

Serviço

Nu de Botas.

Estreia: dia 23 de junho, sexta-feira, às 21h30. Sesc Belenzinho – Sala de Espetáculos I. Endereço: Rua Padre Adelino, 1000, Belenzinho. Telefone: (11) 2076-9700.

Classificação indicativa: 14 anos. Sextas e sábados, às 21h30 e domingo, às 18h30. Até 23 de julho.

Ingressos: R$ 20,00 (inteira); 10,00 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor da escola pública com comprovante) e R$ 6,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes).