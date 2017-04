A Pé de Areia Produções em parceria com o Lobo Estúdio trazem nova edição do Pé de Areia Festival, a ser realizado dia 15 (sábado) no bar O Quinto, na Vila Matias.

Em sua terceira edição, o festival focará no cenário psicodélico e stoner nacional, trazendo músicos com passagens pelos palcos do Psicodália, Brasil Prog Fest, Simplão de Tudo, Aldeia Rock Festival e Monsters of Rock:

Bombay Groovy (SP)

A Bombay Groovy é alinhada ao rock dos anos 70, com uma particularidade: no lugar da guitarra, a banda adotou o sitar (rei dos instrumentos na música indiana) para reelaborar, com vigor, rigor e personalidade própria, um novo conceito de rock, ao unir Oriente e Ocidente.

Com uma formação instrumental inusitada, o timbre encorpado e versátil do órgão Hammond e uma cozinha nervosa de baixo e bateria, a Bombay Groovy combina peso, psicodelia, exoticidade e muito groove.

Monstro Amigo (SP)

Após conquistar o público do Pé de Areia e o retorno aclamado aos palcos no Alternapalooza: Summer Hits, o trio psicodélico experimental desce a serra novamente, tocando também faixas de um novo disco a ser lançado ainda este ano.

Misturando elementos do Jazz e do Funk, aliadas à uma brasilidade sutil, a Monstro Amigo soa como uma pedrada nos ouvidos, utilizando timbres ácidos e distorcidos de efeitos no baixo de Leonardo Jabba Jabba e nos teclados de Lukas Pessoa. Para fechar o time temos a bateria criativa e precisa de Danilo Frizza.

Blackdust (SP)

Formada originalmente em março de 2014, quando carregava o nome “Western Folks”, a Blackdust nasceu do desejo de criar um som que transitasse pelo stoner, o rock setentista e o blues-rock e, assim, gerasse um som original, baseado nas influências e experiências de cada um de seus integrantes.

Após o sucesso nas rádios de seu primeiro EP, ainda como Western Folks, a banda vem a Santos pela primeira vez, trazendo seu álbum homônimo.

Banana Maçã (Ribeirão Pires)

Formada em 2010, Banana Maçã – integrada por Felipe Marques (baixo), Noel Bastos (bateria), Carlos Augusto e Samir Padua (guitarras) – é uma banda nascida em Ribeirão Pires, região metropolitana de São Paulo. Influenciado por Pink Floyd, Led Zeppelin e Red Hot Chili Peppers, o grupo tem sua gênese criativa no cotidiano do campo e tem as faixas do disco como resultados de processos colaborativos, uma vez que ideias externas são consideradas e aderidas, especialmente durante os ensaios do trio.

O primeiro disco de trabalho da banda – o também homônimo Banana Maçã – é um chamado ao rock pungente oriundo das referências abarcadas pelo Banana Maçã e, de quebra, presente da natureza xamânica na qual o trio se inspira diariamente.

Hammerhead Blues (SP)

A Hammerhead Blues, fundada no início de 2014 por Luiz Felipe Cardim (guitarra), Otavio Cintra (voz e baixo) e Willian Paiva (bateria), apresenta um som visceral, direto e lamacento, altamente influenciado pelo melhor do rock and roll setentista.

Assim como a Monstro Amigo, a banda coleciona participações em festivais da música psicodélica pelo Brasil, além de já ter dividido palcos com artistas internacionais de peso, como o Samsara Blues Experiment.

O evento contará também com discotecagem entre bandas, exposições de jovens artistas gráficos da região, venda de camisetas e até um estúdio de tatuagem.

Evento: Pé de Areia III – Festival de Música Independente

Data: 15 de Abril

Horário: 17h as 23h30

Local: O Quinto – Bar & Hamburgueria

Avenida Senador Pinheiro Machado, 51, Santos, SP

Ingressos: R$12 (dinheiro), R$15 (débito)