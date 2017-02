PAT Caieiras oferece vagas de marceneiro e montador de móveis

O PAT Caieiras está recebendo currículos de candidatos para trabalhar nos cargos de marceneiro e montador de móveis em empresas da região. São quatro vagas para cada cargo e para ambas, é requisitado ter disponibilidade para viagens.

Os interessados devem comparecer ao PAT Caieiras, localizado no 1º andar do Paço Municipal na Avenida Professor Carvalho Pinto, nº. 207, de segunda a sexta-feira das 8h às 14 horas, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF e número do PIS.