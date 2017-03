Tendo em vista as inconsistências na base de dados nos cadastros de Intermediação de Emprego, além de rotinas de encaminhamento aos cursos de qualificação do Pronatec, os trabalhadores deverão apresentar no ato do requerimento de Seguro-Desemprego, além da documentação padrão exigida, originais e cópias dos comprovantes de escolaridade e residência, seguindo Portaria Interministerial N°. 17, de 17 de dezembro de 2013 e determinação do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

A documentação acima é obrigatória e sem a apresentação da mesma não será possível liberar o Seguro-Desemprego.

Fonte: AIPMC