1) Promotor de Vendas (Com CNH “A”)

Salário: R$ 1100,00 + Todos os benefícios

Escolaridade: Ensino Médio / Desejável experiência em vendas

Funções: Organizar os produtos da Cia em lojas de acordo com layout, abastecimento de gôndolas, reposição de mercadorias de acordo com validade e negociação de melhores pontos para produtos da Companhia.

Como participar da seleção: Comparecer no PAT de Caieiras somente dia 08/06/2017 das 8h às 14h, munido de PIS, RG, CPF, Carteira de Trabalho e currículo atualizado.

2) Operador de Extrusora de Plástico

Salário: R$ 1900,00 + VT + Adicional Noturno

Escolaridade: Ensino Fundamental / Experiência comprovada em carteira

Como participar da seleção: Comparecer no PAT de Caieiras somente dia 08/06/2017 das 8h às 14h, munido de PIS, RG, CPF, Carteira de Trabalho e currículo atualizado.

3) Telhadista ou Assistente de Telhadista

Salário: R$ 1500,00 + VT + Refeição no Local e Hora Extra

Escolaridade: Ensino Fundamental / Não precisa de experiência comprovada

Funções: Montar e instalar estruturas de madeira para cobertura e colocar telhas.

Como participar da seleção: Comparecer no PAT de Caieiras até dia 09/06/2017 das 8h às 14h, munido de PIS, RG, CPF, Carteira de Trabalho e currículo atualizado.

4) Líder de Limpeza

Local de Trabalho: Rod. Dos Bandeirantes km 33 (Caieiras)

Escolaridade: Ensino Médio / Experiência comprovada em carteira

Como participar da seleção: Comparecer no PAT de Caieiras até dia 14/06/2017 das 8h às 14h, munido de PIS, RG, CPF, Carteira de Trabalho e currículo atualizado.

5) Monitor de Alunos

Escolaridade: Ensino Médio / Experiência comprovada em carteira

Funções: auxiliar os alunos na entrada e saída do transporte escolar, observar os alunos nos intervalos e auxiliar a coordenação na supervisão dos pátios e corredores.

Como participar da seleção: Comparecer no PAT de Caieiras dia 09/06/2017 às 13h, munido de PIS, RG, CPF, Carteira de Trabalho e currículo atualizado.