Há pelos menos dois meses, três das lombadas eletrônicas existentes na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, entre as cidades de Caieiras e Franco da Rocha, não estão funcionando.

Os registros foram feitos pela reportagem do jornal Regional News no Serpa, próximo à entrada do Jardim Marcelino, no Vera Tereza, perto da Jandaia, e no Jardim Luciana, nas proximidades do Roldão.

A situação foi observada pelos motoristas que acostumados com a fiscalização passaram a cobrar o funcionamento dos equipamentos. “Muita gente reclama desses radares, mas acho ótimo. Eles impõe limites em motoristas abusados. Por isso notei o não funcionamento e acho importante que estejam em ordem”, falou Edna Oliveira.

Já Marcelo Alves que não concorda com as lombadas eletrônicas preferia que ficasse assim. “Não sou totalmente contra, mas achava a lombada de solo mais eficiente”, disse.

A Secretaria Estadual de Logística e Transportes foi procurada e informou que o equipamento no Km 38,2 no Vera Teresa está funcionando normalmente, embora na segunda-feira, 27, os registros feitos pelo jornal comprovem ao contrário. Já a lombada eletrônica no Km 40, próximo ao Roldão, está paralisado devido a vandalismo, mas que entrará em funcionando a partir de 3 de abril desse ano. Por fim, esclareceu que localizado no Km 36, no Serpa, está funcionando normalmente e ficou desligado devido a acidente no poste auxiliar, além de obras da Sabesp.