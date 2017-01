Parques oferecem diversão durante as férias

Com a chegada das férias e do verão nada melhor do que o contato com a natureza para descansar e recuperar as energias. No Estado de São Paulo são diversas as unidades de conservação de parques abertas à visitação. Os roteiros mais procurados são aqueles que incluem banho de mar e de cachoeira, em águas transparentes, cenários incríveis e meio ambiente preservado.

Na região de Caieiras está o Parque Estadual Jaraguá que oferece boa opção para quem mora na capital e não pretende viajar durante as férias. De 10 a 31 de janeiro, a unidade de conservação oferecerá atividades especiais para toda a família. Os visitantes podem participar de trilhas monitoradas para conhecer um pouco da história e características da UC. A eco-brinquedoteca, composta de brinquedos feitos a partir de materiais reciclados, estará aberta com oficinas para a criançada confeccionar seus próprios brinquedos.

O parque fica na Rua Antônio Cardoso Nogueira, n°539, Vila Chica Luiza. A unidade funciona de segunda a sexta-feira; sábado, domingo e feriados, das 7 às 17 horas. A entrada é gratuita. Mais informações pelos telefones (11) 3941-2162 / (11) 3943-5222.

Ainda no Estado de São Paulo é possível visitar outros espaços que promovem contato direto com a natureza, como o Parque Estadual Ilha do Cardoso, localizado no extremo sul do litoral paulista, tendo a Praia do Itacuruçá/Pereirinha como ótima opção de passeio com a família. Informações pelo telefone (13) 3851-1163.

Já o Parque Estadual Marinho Laje de Santos é uma ótima pedida para quem gosta de mergulhar. Para visitar é preciso contratar uma das operadoras credenciadas para o transporte e mergulho contemplativo dos visitantes. Detalhes pelo telefone (13) 3567-1506.

Em Bertioga é possível conhecer o Parque Estadual Restinga formado por um corredor ecológico junto ao Núcleo Bertioga do Parque Estadual Serra do Mar, garantindo a proteção da biodiversidade, desde o ambiente marinho até os pontos mais altos da Serra do Mar. Informações pelo telefone (13) 3317-2094.

O Parque Estadual Campos do Jordão contém araucárias centenárias e oferece diversão para as crianças. Se engana quem pensa que o município só tem atrações na temporada de inverno. O parque oferece uma programação especial de férias até 12 de fevereiro. Mais informações pelo telefone (12) 3663-3762.

Em Apiaí fica o Parque Estadual Turístico Alto do Ribeira, mais conhecido como Petar. O local destaca-se principalmente pela grande quantidade de cavernas e por compor e proteger um dos mais belos cenários do Estado de São Paulo. A Caverna Ouro Grosso, com trajeto de apenas 50 m, leva o visitante a uma cachoeira subterrânea. Detalhes pelo telefone (15) 3552-1875.