Uma palestra foi realizada na noite de terça-feira, 18, no auditório do Paço Municipal de Caieiras. O evento conduzido pelo grupo idealizador formado por Luiz Bosio, Simone Martins, empresária de artes e Erico Theophilo, ator e conferencista, contou com o apoio do vereador Fabricio Calandrini.

Na ocasião, foi mostrado aos presentes um projeto que consiste em incentivar artistas, artesãos, músicos, humoristas, escritores, poetas, animadores de palco, cantores, dançarinos, grupos de danças e corais, todos residentes na cidade e que fazem parte dos grupos de maior fragilidade social que são pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, mulheres, afrodescendentes, LGBT e de renda mínima.

Durante a apresentação, foi divulgado números de pessoas nessas condições que habitam em Caieiras e apresentada ideias para gerar eventos que possam contar com a participação desses artistas.

A ação denominada “Projeto Cultural Caieiras – Integração e Inclusão 2017” foi considerado o início de uma causa que pode ganhar força na cidade. Vai fazer parte dessa inciativa a realização de uma feira inclusiva que ocorrerá em breve no município.

Estiveram presentes o prefeito Gerson Romero, o vice Adriano Sopó, secretários, vereador Dr. Panelli, mães e apoiadores da APAE Caieiras, cidadãos e empresários.