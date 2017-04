O outono teve início há algumas semanas. Com a queda de temperatura, comum nesse período, surgem os problemas respiratórios. Por mais que o estoque de soro fisiológico esteja em dia, que os antialérgicos já foram guardados na bolsa e um médico já tenha sido consultado, a rinite e outros tipos de alergias sempre se intensificam com a chegada das estações mais geladas.

Tornar o ambiente de casa menos nocivo à saúde com balde de água no canto

do quarto, janelas abertas durante o dia, beber mais água e lavar os cobertores são ações que ajudam. Mas também é preciso outros procedimentos relacionados à alimentação, limpeza e adaptação dos exercícios físicos diários que podem contribuir para a melhora dos sintomas.

De acordo com otorrinolaringologistas, o cuidado com as vias respiratórias deve ter atenção especial nas estações mais frias. Um dos primeiros procedimentos é buscar ambientes menos maléficos ao sistema respiratório, evitando exposição prolongada à fumaça e poluição e ao uso do ar condicionado.

Os umidificadores também devem ser utilizados com moderação, dizem especialistas. O excesso na utilização do aparelho ou o mau uso dele podem causar mofo dentro de casa, e nesse caso ele terá o efeito contrário ao desejado.

Varrer ou aspirar a casa também requer atenção, já que utilizar vassouras e aspiradores para retirar o pó pode ser um erro muito comum. O ideal é sempre tirar o pó com pano úmido, que gruda a poeira e evita que ela se espalhe.

A alimentação também deve receber atenção especial, buscando aumentar o consumo de frutas e verduras, que ajudam na reposição das vitaminas C e D no corpo. Especialistas também recomendam a mudança nos horários das práticas de exercícios. O ideal é sempre buscar atividades ao ar livre no começo da manhã ou durante a noite, quando os níveis de ozônio no ar estão mais baixos.