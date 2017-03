O outono é a estação de transição para o inverno, oficialmente em 20 de março, às 7h29, pelo horário de Brasília. Com a presença desse novo clima, a chuva diminui a frequência, especialmente no Sudeste e no Centro-Oeste do País, ficando cada vez mais dependente da passagem de frentes frias. Mas o outono ainda é época de muita chuva na porção Norte do Nordeste e do Norte do Brasil.

Para esse ano, os meteorologistas esperam um clima diferente em relação à 2016. O frio deve aparecer com força e a possibilidade de geada prevalece mais do que neve, em algumas regiões de baixas temperaturas.

Quanto à chuva, a redução no Sudeste e no Centro-Oeste se dará ao longo da segunda quinzena de abril. Porém, mesmo com pouca água caindo do céu, está garantido que o inverno não será completamente seco. Há possibilidade de pelo menos um evento de temporal nos meses de junho e agosto.

Para quem gosta da estação, o momento é de se preparar para curtir.