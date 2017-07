O caso da tentativa de estupro registrado no Hospital Metropolitano da Lapa, em São Paulo, pertencente ao Grupo Amil, também responsável pelo Hospital de Clínicas em Caieiras, repercutiu negativamente e gera desconfiança em quem procura as unidades do grupo para atendimento.

Em Caieiras, são muitas as reclamações acerca do atendimento. No caso da unidade na Lapa, o fato se deu em 19 de junho e ganhou destaque no programa Balanço Geral da Rede Record. O Portal G1 também noticiou a ocorrência.

Confira a reportagem da TV Record clicando aqui.

O Hospital e Maternidade Metropolitano foi procurado e informou que finalizou seu procedimento interno de apuração e disponibilizou as informações coletadas às autoridades. A instituição ressalta que a apuração restringiu-se ao ambiente hospitalar e ao seu âmbito de atuação.

De acordo com a política do hospital, está sendo oferecido suporte especializado para ambas as famílias – do funcionário e da paciente. A instituição segue à disposição das autoridades públicas, responsáveis pela investigação, e reitera que adota protocolos específicos de atendimento para garantir a segurança de seus pacientes.